شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودي يصل إلى دمشق تمهيدًا لتفعيل رحلات الطيران والان نبدء بالتفاصيل



وفي فبراير الماضي، حرص رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أن تكون المملكة هي وجهته الخارجية الأولى بعد توليه مهامه. العلاقات السعودية السورية وجاء هذا في خطوة تعكس مكانة المملكة، كما يأتي اختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سوريا، تقدير القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية.

وكذلك ثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

زيارة الرئيس السوري إلى السعودية وأظهرت زيارة رئيس الجمهورية السورية إلى المملكة، تقدير القيادة السورية الجديدة لسمو ولي العهد -حفظه الله- ورؤيته الواعدة 2030.

بالإضافة إلى ثقتها في المردود الإيجابي لاستراتيجية المملكة التنموية على سوريا ودول المنطقة وشعوبها من خلال دعم أمن واستقرار هذه الدول وإقامة الشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة على جميع الأطراف. الدمام - شريف احمد - وصل وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق تمهيدًا لتفعيل رحلات شركات الطيران السعودية وفي فبراير الماضي، حرص رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أن تكون المملكة هي وجهته الخارجية الأولى بعد توليه مهامه.وجاء هذا في خطوة تعكس مكانة المملكة، كما يأتي اختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سوريا، تقدير القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية.وكذلك ثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.وأظهرت زيارة رئيس الجمهورية السورية إلى المملكة، تقدير القيادة السورية الجديدة لسمو ولي العهد -حفظه الله- ورؤيته الواعدة 2030.بالإضافة إلى ثقتها في المردود الإيجابي لاستراتيجية المملكة التنموية على سوريا ودول المنطقة وشعوبها من خلال دعم أمن واستقرار هذه الدول وإقامة الشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة على جميع الأطراف.