شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ علي الشبل يبيّن حكم لبس السراويل للمرأة المحرمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، الأستاذ في العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن المرأة في حال إحرامها لا يُطلب منها لباسٌ مخصص، كما هو الحال مع الرجل، بل تبقى على حالها، تستر بدنها بثيابها المعتادة، ما دامت ساترة وغير متبرجة.

وبيّن الشيخ الشبل أن لبس السراويل للمرأة أثناء الإحرام جائز، ولا حرج فيه شرعاً، بل هو من اللباس الذي يعينها على مزيد من الستر، شريطة ألا تكون ضيقة تُظهر حجم البدن، وألا تكون شفافة أو واصفة لما تحتها.

وأضاف أنه إذا كان السروال باعتباره ملابس داخلية فلا حرج فيها، ولكن لا يجوز ارتدائه بحيث يكشف ويصف شكل قدمها أثناء المشي.

وأشار إلى أن ما يُمنع على المرأة في الإحرام هو تغطية وجهها بالنقاب أو البرقع، وكفيها بالقفازين، أما ما سوى ذلك من اللباس فالأمر فيه واسع، ما دام منضبطاً بضوابط الشرع.