شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحدد ضوابط الاحتفاء والتكريم في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت وزارة التعليم إطارًا تنظيميًا لاحتفالات التكريم في مدارس التعليم العام، مؤكدة أن الفعاليات يجب أن تنطلق من قيم الولاء والانتماء للوطن، مع تعزيز مفاهيم الانضباط، والأمانة، والتعاون، والتسامح، إلى جانب احترام ثقافة المجتمع السعودي والالتزام بالزي المدرسي المعتمد، مع الامتناع عن ارتداء أي ملابس تحمل صورًا أو عبارات غير لائقة.

وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد برنامج الاحتفاء في كل مدرسة من قبل لجنتي التوجيه الطلابي والإدارة المدرسية، مع إقامة الفعالية داخل المدرسة لتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، وعلى رأسها تعزيز الشعور بالانتماء للمدرسة.

وفي حال تنظيم احتفال مركزي على مستوى المنطقة أو المحافظة، أوضحت التعليم أهمية الفصل بين أماكن الطلاب والطالبات بما يضمن الخصوصية الكاملة أثناء الفعالية وأوقات الصلاة، مع اشتراط الحصول على موافقة خطية من مدير التعليم أو من ينوب عنه، والالتزام التام بضوابط التصوير في موقع الاحتفال.

كما نصّت الضوابط على إقامة الفعاليات دون تحميل الطلاب أو أولياء أمورهم أي تكاليف، مع ترك حرية المشاركة لهم، ومراعاة اشتراطات الأمن والسلامة في التجهيزات والموقع، والتأكيد على عدم تعطل سير اليوم الدراسي بسبب الاحتفالية.

وفيما يتعلق بالمنتجات الإعلامية المصاحبة، شددت الوزارة على ضرورة اعتمادها من إدارة الاتصال المؤسسي في إدارة التعليم، والالتزام بالمعايير المعتمدة في إعدادها ونشرها.

وأشارت الوزارة إلى أن مجالات الاحتفاء والتكريم تشمل الجوانب التربوية، والاجتماعية، والرياضية، والثقافية، بما يعزز تنمية الطالب والطالبة بشكل متوازن وشامل.