شكرا لمتابعة خبر عن وفد من الطيران المدني السعودي يزور مطار دمشق تمهيدا لإعادة الرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني السوري، علاء صلال، لوكالة “سانا” إن وفداً من هيئة الطيران المدني السعودي وصل إلى مطار دمشق الدولي.

وتعد هذه الزيارة ضمن إجراءات دولية معتمدة بين سلطات الطيران في مختلف الدول، بهدف تقييم الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار.

وقال صلال أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لإعادة تسيير رحلات شركات الطيران الوطنية السعودية إلى دمشق.