شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 82% في عدد مصانع ومستودعات «الغذاء والدواء» المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل التراخيص

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحقيق ارتفاع قياسي لافت في إجمالي عدد المصانع والمستودعات الخاضعة لإشرافها والحاصلة على تراخيصها في المملكة خلال عام 2024م، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 82% مقارنة بالعام الذي سبقه 2023م.وأوضحت الهيئة في بيان لها أن العدد الإجمالي لهذه المنشآت المرخصة قفز من 4254 مصنعاً ومستودعاً في نهاية عام 2023م، ليصل إلى 7750 مصنعاً ومستودعاً مع نهاية عام 2024م.أشارت الهيئة إلى تفاصيل التراخيص التي تم منحها خلال عام 2024م والتي ساهمت في هذا النمو الكبير، حيث شهد قطاع الغذاء الترخيص لـ 693 مصنعاً و3857 مستودعاً جديداً. وفي قطاع الدواء، تم منح تراخيص لـ 8 مصانع و565 مستودعاً إضافياً.وتابعت الهيئة تفصيل الأرقام لبقية القطاعات، مبينة أنه في مجال منتجات التجميل، تم الترخيص لـ 42 مصنعاً و857 مستودعاً خلال العام نفسه.كما شهد قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية الترخيص لـ 24 مصنعاً و1405 مستودعات جديدة، بينما تم في قطاع الأعلاف الترخيص لـ 29 مصنعاً و270 مستودعاً.بالإضافة إلى ذلك، منحت الهيئة خلال عام 2024م تراخيص لتشغيل 9 مختبرات خاصة جديدة ضمن نطاق إشرافها.