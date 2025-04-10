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تمهيدًا لتفعيل رحلات شركات الطيران السعودية.. وفد سعودي يصل إلى دمشق

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اليوم - دمشق 0 تبليغ

تمهيدًا لتفعيل رحلات شركات الطيران السعودية.. وفد سعودي يصل إلى دمشق

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الدمام - شريف احمد - وصل وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق تمهيدًا لتفعيل رحلات شركات الطيران السعودية
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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