الدمام - شريف احمد - وصل وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق تمهيدًا لتفعيل رحلات شركات الطيران السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لتفعيل رحلات شركات الطيران السعودية .. وفد سعودي يصل إلى دمشق والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية