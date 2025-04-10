شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة واسعة.. مستشفى الملك فهد يقود حملات توعوية في أرجاء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مستشفى الملك فهد بجدة، بالتعاون مع مستشفى العزيزية للأطفال والمراكز الصحية التابعة له، سلسلة من الحملات التوعوية الشاملة، وذلك احتفاءً بعدد من الأيام الصحية العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ومن أبرز هذه اأيام: (اليوم العالمي للتوحد، واليوم العالمي للدرن، ويوم الصحة العالمي)، وغيرها من المناسبات الصحية التي تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات الأولوية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها.



وقد بادر فريق التوعية الصحية بالمستشفى إلى تنظيم هذه الحملات ضمن خطة توعوية متكاملة، تم إعدادها بعناية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، حيث تم تنفيذ الأنشطة في عدد من المواقع الحيوية بمحافظة جدة، شملت المجمعات التجارية، والمدارس، والمقار الحكومية، في إطار السعي لتعزيز الوعي الصحي، ونشر ثقافة الوقاية، والتعريف بأهمية الكشف المبكر ودوره في تقليل المخاطر الصحية.



فعاليات توعوية

وشملت الفعاليات التوعوية باقة من الأنشطة المتنوعة التي تلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة، منها: تقديم فحوصات طبية مجانية، وتوفير استشارات صحية مباشرة مع عدد من الأطباء والمختصين، وتوزيع مطبوعات وكتيبات توعوية تثقيفية، بالإضافة إلى إقامة أركان تفاعلية ومسابقات توعوية موجهة للأطفال والكبار، وهو ما لاقى استحسان الزوّار والمشاركين الذين عبّروا عن تقديرهم لتلك الجهود الهادفة.



وأكد رئيس قسم التوعية الصحية بمستشفى الملك فهد بجدة شهاب البرهومي، أن هذه المبادرات التوعوية تأتي في إطار التزام المستشفى برسالته المجتمعية في نشر المعرفة الصحية وتعزيز أنماط الحياة السليمة، مشيراً إلى أن التوعية تُعد أحد أهم محاور الوقاية، وأحد الركائز الأساسية في تقليل العبء المرضي على المنظومة الصحية.



تفاعل كبير



أضاف البرهومي: "لقد سرّنا حجم التفاعل الكبير من أبناء وبنات محافظة جدة، والذي يعكس وعي المجتمع ورغبته في الاستفادة من مثل هذه البرامج التوعوية"، مبيناً أن المستشفى سيواصل تنفيذ المزيد من الحملات خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب الوقاية وتحسين جودة الحياة.