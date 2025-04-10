شكرا لمتابعة خبر عن تعليم مكة المكرمة يعلن مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة تفاصيل عن اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري في مدارس العاصمة المقدسة، حيث أعلنت أن موعد انطلاق الاختبارات التحريرية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 22 من ذي القعدة، على أن تستمر حتى الإثنين 28 من الشهر نفسه، لمدة خمسة أيام.

كما أكدت الإدارة أن الاختبارات الشفوية ستُجرى عبر منصة “مدرستي” بدءاً من يوم 19 من ذي الحجة، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن تُغلق النتائج ويتم الإعلان عنها يوم الخميس 23 من ذي الحجة.

كما شددت الإدارة على ضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث بداية من يوم الأحد 29 من شهر شوال الجاري، وتستمر لمدة خمسة أيام خلال اليوم الدراسي المعتاد.

وفيما يتعلق بالطلاب والطالبات في الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، سيكون لديهم دوام دراسي مستمر حتى نهاية يوم 28 من ذي القعدة، على أن يتم إعلان نتائجهم في الثاني من ذي الحجة.

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