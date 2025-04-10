شكرا لمتابعة خبر عن ‎بدء تطبيق نظام القدوم الالكتروني للمسافرين إلى كوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في سيئول، اليوم الخميس تنويهًا لجميع المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية كوريا، بشأن بدء تطبيق نظام القدوم الإلكتروني الجديد من قِبل إدارة الهجرة الكورية التابعة لوزارة العدل.

‎وقالت السفارة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “نود التنويه للمواطنين الكرام كافةً الراغبين في زيارة جمهورية كوريا، بأن إدارة الهجرة الكورية التابعة لوزارة العدل، بدأت اعتباراً من 24 فبراير 2025م، بتطبيق نظام القدوم الإلكتروني الجديد، بديلاً من بطاقة القدوم الورقية، الذي يُتيح للقادمين الى جمهورية كوريا تقديم معلومات الدخول الخاصة بهم عبر الرابط المخصّص لذلك قبل موعد القدوم بثلاثة أيام”.

‎وشددت السفارة، على أهمية الالتزام بهذه التعليمات؛ وذلك لتسهيل إجراءات الدخول وتفادي أيّ معوقاتٍ محتملة.

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