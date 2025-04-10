شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف عن موعد بداية فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن بداية فصل الصيف وفقاً لعلم الأرصاد الجوية .

وكتب “الحصيني” عبر صفحته الرسمية على موقع إكس: فصل الصيف يبدأ وفقاً لعلم الأرصاد الجوية يوم الاحد 5 ذي الحجة 1446هـ؛ الموافق الأول من يونيو .

وتابع: وفعلياً يبدأ الصيف يوم السبت11 ذي الحجة 1446هـ الموافق 7 يونيو بظهور أول أنواء الصيف عند العرب وفلكياً بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم السبت 25 ذي الحجة 1446هـ؛ هـ الموافق 21 يونيو .