شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تضيع الطريق في مكة وتنهار بالبكاء ورجل الأمن يستدرك الموقف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف إنساني مؤثر ، ضلت فتاة الطريق إلى مكة، ما جعلها تنهار بالبكاء ولكن رجل الأمن تدخل بسرعة لتهدئتها وطمأنتها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة بكاء الفتاة بعد أن ضلت طريقها ولكن رجل الأمن تدارك الموقف سريعا وطمئنها، قبل أن يساعدها في العثور على الطريق الصحيح.

ولاقي المقطع انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل حيث علق أحدهم قائلاً: الله يعافي العسكري ويجزاه خير كان متمكن أن هداها وشرح لها أنها بأمان ودلها بالطريق بس أكثر شئ يستاهل عليه جايزه أنه ماضحك .