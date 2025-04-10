شكرا لمتابعة خبر عن قصة جدران المجالس الطينية في حائل التي استوقفت وزير الحج ونظيره العراقي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استوقفت جدران المجالس الطينية في منطقة حائل وزير الحج والعمرة السعودي ونظيره العراقي أثناء زيارتهما في وقتٍ سابق، حيث أعربا عن إعجابهما بالتصميم التقليدي الذي يُعبّر عن التراث الثقافي والعماري المميز في المنطقة.

وكشف تقرير نشرته قناة العربية عن السبب الذي جعل جدارًا واحدًا يستوقف الوزيرين، مُشيرة إلى الفنان العراقي عبدالعزيز البزرجي المعروف بـ”عبود المشهدي” الذي وضع لمساته الفنية على هذه الجدران.

وأوضح التقرير أن “عبود” انتقل إلى حائل من مدينة النجف حاملاً معه فنه ليبقى دلالةً وشاهدًا على الاتصال الثقافي بين المملكة والعراق.

ويُذكر أن هيئة التراث أعادت ترميم هذه المجالس لاستعادة بهائها، لكي تحفظ تفاصيلها وتكرّم تاريخها لتبقى حية كما كانت، ناطقةً بالهوية.