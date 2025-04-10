شكرا لمتابعة خبر عن أشعار من الأمير أحمد بن سلطان لزوجته الأميرة حصة بمناسبة زفافهما.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل الأمير أحمد بن سلطان “الملحن سهم”، بزواجه على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز، والتي قال فيها أبياتا شعرية مميزة تعبيرًا عن حبه لها.

واجتمع نجوم الغناء العرب في حفل زفاف الأمير أحمد بن سلطان “الملحن سهم” في الرياض مؤخراً، وشاركوا في حفل الزفاف الذي تم في أجواء ملكية مميزة وفخمة.

وتحول الزفاف إلى حفل طربي استثنائي باجتماع عدد كبير من نجوم الغناء العرب في الحفل.

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