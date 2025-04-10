شكرا لمتابعة خبر عن أبشر تمكن المقيمين من تحديث جوازاتهم آلياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدمت منصة «أبشر» على تمكين المقيمين من تحديث معلومات جوازاتهم آلياً في الجوازات، دون اشتراط مراجعة ممثل المنشأة إلى مقرات فروع الجوازات.

وأتاحت المنصة هذه الخدمات للمقيمين وفقاً للشروط التالية: «أن يتجاوز عمر المقيم 18 عاماً، وتبقي أقل من 12 شهراً على صلاحية الجواز، وتسديد رسوم الخدمة المقدرة بـ69 ريالاً شاملة الضريبة عند إتمام إجراءات النقل».

ووفرت المنصة الحصول على هذه الخدمة عبر خانة «خدماتي»، ثم الانتقال لقسم «الجوازات»، والدخول لخدمات هوية مقيم، وتحديث معلومات الجوازات.

واشترطت منصة «أبشر» ضرورة تصوير الجواز بصورة واضحة جداً، وإرفاق الصورة لموقع «أبشر» الذي يقوم بقراءة رقم الجواز وتاريخ انتهائه آلياً.