شكرا لمتابعة خبر عن حكم تسديد الفواتير عبر المكاتب التي تضيف رسوما على قيمة الفاتورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم تسديد الفواتير عبر المكاتب التي تضيف رسوما على قيمة الفاتورة .

وقال “الشبل” خلال ظهوره ببرنامج يستفتونك: ما تقدمه بعض الجهات الخاصة والعامة من رسوم على من تُعين على تسديد فواتيره عبر التقنية، فإن هذا المبلغ مقابل تنفيذ عملياتهم من خلال الجهاز فلا بأس به .

وأشار إلى أن هذه إعانة منهم على من لا يحسن التعامل مع هذه التقنية في إيصال المبالغ إلى الجهات التي يريد أن يودعها فيها .