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حكم تسديد الفواتير عبر المكاتب التي تضيف رسوما على قيمة الفاتورة.. فيديو

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حكم تسديد الفواتير عبر المكاتب التي تضيف رسوما على قيمة الفاتورة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم تسديد الفواتير عبر المكاتب التي تضيف رسوما على قيمة الفاتورة .

وقال “الشبل” خلال ظهوره ببرنامج يستفتونك: ما تقدمه بعض الجهات الخاصة والعامة من رسوم على من تُعين على تسديد فواتيره عبر التقنية، فإن هذا المبلغ مقابل تنفيذ عملياتهم من خلال الجهاز فلا بأس به .

وأشار إلى أن هذه إعانة منهم على من لا يحسن التعامل مع هذه التقنية في إيصال المبالغ إلى الجهات التي يريد أن يودعها فيها .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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