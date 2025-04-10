شكرا لمتابعة خبر عن الرزين يكشف عن عقوبة طبيب مشطوب ترخيصه عاد لممارسة المهنة مرة أخرى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف حمد الرزين، المحامي والمستشار القانوني المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية، عن قضية طبيب تم شطب ترخيصه الطبي ولكنه عاد لممارسة المهنة مرة أخرى تحت مظلة طبيب آخر.

وقال الرزين خلال ظهوره في برنامج ‘الشارع السعودي’ الذي يُبث على قناة السعودية، طبيب مشطوب ترخيصه لأنه تسبب في وفاة مريض ولكنه عاد للعمل مرة آخرى تحت مظلة طبيب آخر حيث أجرى عملية جراحية دون الحصول على إذن ونشر إنجازه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك هو ارتكب أكثر من مخالفة .

وتابع: اليوم النظام يمنع إجراء العمليات التجريبية غير المأذون فيها إلا في مستشفيات معينة مثل الملك فيصل التخصصي”،

وبناء على ذلك، صدر بحقه حكم قضائي يقضي بشطب ترخيصه الطبي، إضافة إلى إلزامه بدفع الدية، باعتبار ما وقع منه من قبيل الخطأ الطبي الجسيم، وذلك في المرة الأولى، ولكن في الحالة الثانية تعتبر جريمة وتم مباشرتها حسب النظام .

وأوضح الرزين أن الخطأ الطبي لا يُحتسب إلا في حال مارس الطبيب إجراءً طبيًا مأذونًا له به، أما في الحالات التي لا يمتلك الطبيب فيها الإذن أو الترخيص المناسب، فإن تصرفه يُعد جريمة مخالفة لأحكام النظام، ولا يمكن تغطيتها بمفهوم ‘الخطأ الطبي’.