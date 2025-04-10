شكرا لمتابعة خبر عن تجهيزات حفل زفاف الأمير أحمد بن سلطان والأميرة حصة بنت فيصل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بزواجه من الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز، وسط أجواء من الفرح والسرور، وبحضور عدد من أصحاب السمو الملكي، وكبار الشخصيات، وجمع من الأهل والأصدقاء.

وكشف مقطع فيديو جزءًا من تجهيزات حفل الزفاف، الذي أقيم في قاعة فاخرة زُينت بأرقى التفاصيل التي تعكس الذوق الرفيع، وشهدت مراسم الزفاف أجواءً مميزة طغت عليها الأصالة والرقي.

وأظهر الفيديو اصطفاف العشرات من العاملات الآسيويات أثناء دخولهن إلى القاعة وهنّ يحملن أطباقًا متنوعة من الحلويات لتوزيعها على طاولات الحضور.

وتزينت القاعة بالورود والأضواء الزرقاء، فيما ارتدت العاملات ملابس بيضاء مزينة بنقوش من الأزهار الزرقاء.

ووفقًا لموقع “ET بالعربي”، فقد اختارت الأميرة حصة بنت فيصل في حفل الزفاف فستانًا بتصميم Mermaid يتميز بذيل مزدوج، عاكسًا مزيجًا من الفخامة والنعومة.

كما حرص عدد من النجوم ومشاهير الفن على حضور الحفل، من بينهم: عبدالمجيد عبدالله، أصالة، رابح صقر، راشد الفارس، فهد الكبيسي، عايض، أميمة طالب، أسماء لمنور، خديجة معاذ، وغيرهم من الفنانين.

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