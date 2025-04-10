شكرا لمتابعة خبر عن الجارالله: للمريض حق في الحفاظ على خصوصيته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور جمال الجارالله، أستاذ طب الأسرة وأخلاقيات الطب بجامعة الملك سعود، أن لكل إنسان حق في الحفاظ على خصوصيته، مشيرا إلى أنه من المؤسف وجود تساهل ملحوظ من بعض الممارسين الصحيين.

وأضاف الجار الله خلال لقاء مع برنامج الشارع السعودي: “لكل إنسان حق في الحفاظ على خصوصيته سواء فى المجال الطبي أو أى مجال أخر، لكن للأسف الشديد هناك تساهل كبير من بعض الممارسين الصحيين”.

وتابع: “أرجع هذا إلى أن الممارس الصحي وخاصة الطبيب بشكل أدق عندما يتعامل بعضهم مع المريض بأنه هو الأعلم بما بحالته، فيمكن التحدث عنه وإفشاء بعض أسراره بدون تحفظ، وهذا تجاوز كبير وخطير، لمن مازال الناس ينظرون إليه على أنه أمر شبه عادي”.

وأشار الجار الله، إلي أن ذلك أدى إلى أن بعض الممارسين الصحيين يتحدثون عن المرضي دون مراعاة أو تحفظ بشكل كبير.

وعن عقوبة إفشاء أسرار المريض وتصويره، فقال حمد الرزين، محامى ومشتشار قانوني فى الأخطاء الطبية: “إفشاء أسرار المريض قد ينتهك 4 أنظمة فنظام مزاولة المهن الصحية وضع عقوبات على ذلك تصل للغرامة، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضع عقوبات صارمة على إنتهاك خصوصية الشخص وإشاء اسراره”.

وأكمل: “النظتم الثالث نظام المطبوعات والنشر فبعض إفشاء الأسار ما ينشر فى المنشورات العلمية والبحثية وهذا لا يعفى الممارس الصحي من أخذ مواقة المريض، والمخالفات التى تصنف كأخطاء طبية تنظر فى القضاء المدنى اليوم، لكن بعضها قد تتجاوز وتنظر فى القضاء الجزائي بإعتبارها جريمة”.