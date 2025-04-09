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ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون

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واس-جدة 0 تبليغ

ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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