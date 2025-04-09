شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.