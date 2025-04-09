شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، كرمت حرم خادم الحرمين الشريفين، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء اليوم الأربعاء، الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُز النسائي في دورتها السابعة، في 6 مجالات "نظرية" و"تطبيقية".

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الجامعة بهذه المناسبة في مركز المؤتمرات والندوات.

أسماء الفائزات

وفازت بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُز النسائي في مجال العلوم الصحية صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان، فيما فازت في مجال العلوم الطبيعية الدكتورة ثمراء بنت محمد الشهراني.

وفي مجال الأعمال الاجتماعية د. الجوهرة بنت محمود حمزة. وفي مجال المشاريع الاقتصادية، فازت سارة بنت جماز السحيمي، بينما فازت في مجال الأعمال الفنية مرزوقة بنت فضي العرماني.

وفازت في مجال الدراسات الإنسانية د. هند بنت تركي السديري.



رعاية كريمة

وثمنت رئيس جامعة الأميرة نورة رئيسة اللجنة العُليا للجائزة د. إيناس بنت سليمان العيسى في كلمة لها بهذه المناسبة، الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، التي أسهمت في أن تصبح الجائزة منصة وطنية تُظهر روح الريادة، وتُجسِد دور المرأة في صناعة المستقبل.

وأعربت عن الفخر والاعتزاز بما شهدته النسخة السابعة من تحول كمي ونوعي في المشاركات، مؤكدة مواصلة الجائزة دورها في تحفيز الإبداع والإلهام، وترسيخ مكانة المرأة في صناعة الغد الذي يقوم على الابتكار والريادة والمعرفة.

تدشين متحف المرأة السعودية

واشتمل الحفل على كلمة للأمينة العامة للجائزة د. ابتسام بنت صالح العثمان، وعرضٍ مرئي، إضافة إلى تدشين متحف المرأة السعودية في مركز سارة السديري.

يُشار إلى أن جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُز النسائي هي احتفالية سنوية تُقام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبقرار من مجلس الوزراء، لتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية، والتعريف بالمتميِزات والمبدعات، بما يسهم في تعزيز مرتكزات الابتكار والجودة، وتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام في التنمية الشاملة.