شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ"اليوم": تقلبات جوية ورياح وأتربة مثارة بدءًا من الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت "الأرصاد" عن تأثر عدد من مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس وحتى السبت المقبل، بتقلبات جوية، تشمل رياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية.

إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم": تشمل تأثيرات الرياح المثيرة للغبار مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم.



وتمتد لاحقًا لتشمل الرياض والمنطقة الشرقية، إذ يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في شمال المملكة.

وأضاف العقيل: يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، بما في ذلك أجزاؤها الساحلية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر الأحمر خلال نفس الفترة.

ودعا المركز إلى متابعة تحديثات الحالة الجوية عبر قنواته الرسمية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصًا لقائدي المركبات في الطرق المكشوفة والمناطق المتأثرة بالرياح والغبار.