شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جدة" يُطلق ملتقى الأمن والسلامة نحو مدارس آمنة وجاذبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، عبدالسلام بن عبدالله الربدي، أن الأمن والسلامة المدرسية تعد من الركائز الجوهرية لنجاح العملية التعليمية، ومعيارًا عالميًا لجودة المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تولي هذا الجانب أولوية بالغة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وبناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للإبداع.



جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، ملتقى الأمن والسلامة والمرافق 2025، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، برعاية من صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، وبمشاركة قيادات تعليمية، وممثلي 16 إدارة تعليمية، وعدد من الجهات الحكومية، والهيئات، والجمعيات الأهلية المختصة، وذلك تحت شعار "معًا لمدارس آمنة وجاذبة".



بيئات تعليمية أكثر أمانًا

وأوضح الربدي، أن تسارع التغيرات في العالم يتطلب ترسيخ مفاهيم السلامة كمنهج عمل مستدام في المؤسسات التعليمية، وتكامل الجهود بين الأمن والمرافق، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة، وتعزيز البُنى التحتية، ونشر ثقافة الوعي الوقائي في الميدان التربوي.



من جهتها، رحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال بنت مبارك اللهيبي، بالمشاركين في هذا الحدث، مؤكدة أن الملتقى يُجسد الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، نحو بيئات تعليمية أكثر أمانًا وجاذبية تسهم في استقرار العملية التعليمية وتحسين نواتجها.



وأشاد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق بوزارة التعليم، بدر بن محمد الحارثي، بالملتقى بوصفه منصة نوعية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجالات السلامة المدرسية، مشددًا على أن الأمن والسلامة لم يعودا خيارًا بل ضرورة وطنية وعالمية ترتبط بجودة التعليم واستدامته.



وأضاف أن الوزارة حريصة على تكامل الأنظمة والتشريعات الحديثة مع تأهيل الكوادر التعليمية، بما يعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على مواجهة التحديات والمخاطر، ويهيئ بيئات تعليمية آمنة تدعم التعلم والنمو والإبداع.



تعزيز سلامة المجتمع التعليمي

وتضمن حفل التدشين جولة على المعرض المصاحب، الذي ضم أربعة وعشرين ركنًا داخليًا توعويًا، إلى جانب معرض خارجي للجهات المشاركة، شمل آليات الدفاع المدني، ومنصات للمركز الوطني للأرصاد، ونموذجًا لحافلة مدرسية آمنة، بالإضافة إلى عرض مرئي عن الأمن والسلامة المدرسية، وفيديو تعريفي، وأوبريت طلابي بعنوان "مدارسنا آمنة"، وحوار تفاعلي بين طالب وطالبة، واختُتم الحفل بتكريم الجهات الداعمة والرعاة.



واستعرض اليوم الأول من الملتقى خمس أوراق عمل تناولت موضوعات مهام ومسؤوليات الأمن والسلامة ضمن الهيكل التنظيمي، وآليات رفع البلاغات عبر نظام الدعم الموحد، والأدلة التشغيلية والتنظيمية الخاصة بسلامة المباني والنقل المدرسي، ومتطلبات البيئة التعليمية الملائمة لذوي الإعاقة، إضافة إلى العلاقة بين الطقس والتعليم، والتشريعات الداعمة لأمن وسلامة ذوي الإعاقة.



كما نُظّمت جلسات حوارية متخصصة ناقشت مبادئ الإسعافات الأولية، ونظام السلامة والصحة المهنية، وإجراءات رفع الاحتياج، وآليات إدارة العهد العينية والرجيع، في سياق دعم الجاهزية وتفعيل الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات التعليمية.



ويُعد الملتقى منصة وطنية تجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب قيادات التعليم والأمن والسلامة، بهدف تبادل المعرفة، واستعراض التجارب النوعية، وتقديم حلول تطبيقية تعزز سلامة المجتمع التعليمي، وتسهم في رفع كفاءة بيئات التعلم في المدارس.



كما يهدف الملتقى إلى تمكين الكوادر التعليمية من مهارات الإسعافات الأولية، والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر الرقمية والمادية، ضمن مسار وطني طموح نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمدارس آمنة وبيئة تعليمية مستدامة ومحفزة للتميز والإبداع.