شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": الظهور الإعلامي دون تصريح مخالفة.. ولا استثناءات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد المركز الوطني للأرصاد على عدم وجود أي استثناءات تتيح للأفراد أو الجهات التصريح بالحالة الجوية دون الحصول على التراخيص النظامية، مؤكدًا أن نظام الأرصاد لا يجيز التنبؤ أو التصريح بالمعلومات المناخية إلا عبر الجهات المختصة.



وأوضح المركز، في إطار سلسلة توعوية حول الأسئلة الشائعة بشأن اشتراطات النظام، أن ظهور الأفراد في القنوات الفضائية أو وسائل الإعلام للحديث عن الطقس دون إذن رسمي يُعد مخالفة صريحة تُعرّض مرتكبها للمساءلة النظامية.



ويهدف المركز من خلال هذه الرسائل التوعوية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالأنظمة المعمول بها، وضمان دقة المعلومات المناخية المتداولة، بما يعزز سلامة الأرواح والممتلكات، ويخدم المصلحة العامة.



عقوبات نظامية

وتتضمن العقوبات النظامية للمخالفين أحكامًا صارمة تشمل غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إلغاؤهما نهائيًا، إلى جانب إمكانية مصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج تحت إشراف المركز، أو التعويض المالي عن فوات المنفعة.

كما يُمنح الوزير صلاحية إصدار جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لها، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها.



وتتولى لجان مختصة تُشكَّل بقرار من الوزير النظر في هذه المخالفات، وتضم أعضاء من بينهم متخصص في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، فيما يُعتمد ما يتجاوز غرامته 100 ألف ريال أو ما يشتمل على إلغاء التراخيص بقرار من الوزير.



كما نصت المادة (14) من النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليونَي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق من يقدِّم خدمات الأرصاد السيادية بالمخالفة لأحكام النظام.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في هذه المخالفات عند إحالتها للمحكمة الجزائية، مع إمكانية الحكم بالغرامة اليومية أو المضاعفة في حال التكرار، أو نشر منطوق الحكم في وسائل الإعلام على نفقة المخالف، وذلك بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.



ويعد هذا النظام واللوائح المنظمة له الحد الأدنى اللازم لضبط قطاع الأرصاد في المملكة، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية أو أنظمة مجلس التعاون المعتمدة.