شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الآثار: أطول سجل مناخي في العالم يقع بمركز شوية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أطول سجل مناخي بالجزيرة العربية

تاريخ التنوع البيولوجي

الدمام - شريف احمد - قال مدير قطاع الآثار في هيئة التراث د. عجب العتيبي: "أطول سجل مناخي في العالم يقع في دحول الصمان بمركز شوية، في محافظة رماح شرق منطقة الرياض".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لهيئة التراث للكشف عن نتائج دراسة علمية حديثة تتعلق بتاريخ الجزيرة العربية الخضراء. وهي دراسة لأطول سجل مناخي في الجزيرة العربية يعتمد على الترسبات الكهفية، إذ يعود إلى 8 ملايين سنة.وتبرز الدراسة دور الجزيرة العربية كمنطقة تقاطع حيوي لانتشار الكائنات الحية بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يساهم في فهم تاريخ التنوع البيولوجي.وتساعد أيضًا على تحليل أثر المناخ على الإنسان، وتدعم النتائج التفسيرات حول كيفية تأثير التغيرات المناخية على حركة وانتشار الجماعات البشرية عبر العصور، مما يساهم في فهم الهجرات البشرية عبر العصور.