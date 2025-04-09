اخبار السعوديه

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة شفوية من الرئيس جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، لوزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، بمقر الوزارة اليوم.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا