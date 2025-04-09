شكرا لقرائتكم خبر أمانة محافظة جدة تُكرَّم خلال مشاركتها في الملتقى الثاني للأمن والسلامة والمرافق 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت أمانة محافظة جدة في الملتقى الثاني للأمن والسلامة والمرافق 2025، الذي أُقيم تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونظمته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وذلك ضمن جهود الأمانة في دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز مفاهيم السلامة العامة.

ودشّن الملتقى وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الربدي، وذلك بحضور مدير عام تعليم جدة الأستاذة منال اللهيي، ووكيل الأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة المهندس رامي فقس، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والحكومية.

وشاركت الأمانة في الملتقى بعدد من الأركان والتي أبرزت من خلالها جهودها ومبادراتها في مجالات الأمن والسلامة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق بيئة آمنة.

وخلال الفعالية، جرى تكريم أمانة محافظة جدة بدرع تقديري، نظير مشاركتها الفاعلة وإسهاماتها المستمرة في دعم جهود الأمن والسلامة، وذلك ضمن الجهات المتميزة المشاركة في الملتقى.

ودشّن الملتقى وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الربدي، وذلك بحضور مدير عام تعليم جدة الأستاذة منال اللهيي، ووكيل الأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة المهندس رامي فقس، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والحكومية.

وشاركت الأمانة في الملتقى بعدد من الأركان والتي أبرزت من خلالها جهودها ومبادراتها في مجالات الأمن والسلامة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق بيئة آمنة.

وخلال الفعالية، جرى تكريم أمانة محافظة جدة بدرع تقديري، نظير مشاركتها الفاعلة وإسهاماتها المستمرة في دعم جهود الأمن والسلامة، وذلك ضمن الجهات المتميزة المشاركة في الملتقى.