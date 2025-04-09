أمانة محافظة جدة تُكرَّم خلال مشاركتها في الملتقى الثاني للأمن والسلامة والمرافق 2025

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ودشّن الملتقى وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الربدي، وذلك بحضور مدير عام تعليم جدة الأستاذة منال اللهيي، ووكيل الأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة المهندس رامي فقس، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والحكومية.
وشاركت الأمانة في الملتقى بعدد من الأركان والتي أبرزت من خلالها جهودها ومبادراتها في مجالات الأمن والسلامة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق بيئة آمنة.
وخلال الفعالية، جرى تكريم أمانة محافظة جدة بدرع تقديري، نظير مشاركتها الفاعلة وإسهاماتها المستمرة في دعم جهود الأمن والسلامة، وذلك ضمن الجهات المتميزة المشاركة في الملتقى.
ودشّن الملتقى وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية الدكتور عبدالسلام بن عبدالله الربدي، وذلك بحضور مدير عام تعليم جدة الأستاذة منال اللهيي، ووكيل الأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة المهندس رامي فقس، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والحكومية.
وشاركت الأمانة في الملتقى بعدد من الأركان والتي أبرزت من خلالها جهودها ومبادراتها في مجالات الأمن والسلامة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق بيئة آمنة.
وخلال الفعالية، جرى تكريم أمانة محافظة جدة بدرع تقديري، نظير مشاركتها الفاعلة وإسهاماتها المستمرة في دعم جهود الأمن والسلامة، وذلك ضمن الجهات المتميزة المشاركة في الملتقى.
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