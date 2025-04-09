شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تُلزم المنقولين عبر فرص بالمباشرة خلال 15 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكَّدت وزارة التعليم على ضرورة التزام الموظفين الذين صدرت لهم قرارات نقل عبر برنامج “فرص” الوظيفي بمباشرة أعمالهم في مواقعهم الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المباشرة المحدد في إعلان الفرصة.

وحذّرت الوزارة من أن التأخر عن ذلك يُعد مخالفة صريحة قد تترتب عليها إنهاء خدمات الموظف وفقًا للمادة 210 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

كما شددت الوزارة على أن التراجع أو العدول عن التقديم على الفرصة الوظيفية بعد انتهاء فترة الإعلان غير مسموح به، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق ضوابط دقيقة لضمان الشفافية والتنافسية في التعيين.

ويُعد برنامج “فرص” أحد البرامج الاستراتيجية للوزارة، ويهدف إلى تعزيز استقرار البيئة التعليمية وتحسين نواتج التعلّم، من خلال استثمار الكوادر البشرية المؤهلة، وتمكين إدارات التعليم من اختيار الأفضل لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية.