النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة

سجّل مسار النقل الإسعافي بتجمع المدينة المنورة الصحي 5244 بلاغًا إسعافيًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، وذلك ضمن جهود التجمع في تعزيز سرعة الاستجابة، وتحسين خدمات الرعاية الطارئة، وتقديم رعاية متقدمة في الوقت المناسب.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن البلاغات التي استقبلها مسار النقل الإسعافي شملت 2600 حالة مستقرة، و710 حالات متوسطة، إضافة إلى 1517 حالة حرجة، خلال ثلاثة أشهر.

وأفاد، أنه سُجلت 91 حالة إخلاء طبي، ونُفذت 109 حالات إخلاء عمودي عبر 8 مهابط جوية موزعة على عددٍ من منشآت التجمع بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

تطوير واستحداث

إلى ذلك، عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على تهيئة المسجد للزائرين والمصلين من خلال توفير وتحديث بعض الخدمات واستحداث بعض الخدمات في ساحات وداخل المسجد النبوي وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإنشاء دورات مياه بالساحات الغربية واستبدال السلالم الكهربائية والعمل على تحسين وتطوير زيارة الروضة الشريفة وتطوير اللوحات الإرشادية وتغير سجاد المسجد النبوي إضافة إلى تحديث نظام الصوتيات.

وهيأت الهيئة أعمالها لخدمة الزوار والمصلين من خلال العمل هذا العام على تطوير واستحداث واستبدال 15 خدمة من أجل خدمة وراحة المصلين والزوار طوال وجودهم في المسجد النبوي وساحاته حيث بدأت بإطلاق الخدمات تدريجياً ودون إيقاف أو تأثر للمصلين، وذلك من خلال العمل على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة بعيداً عن تأثر حركة الزوار والمصلين.

كفاءة التشغيل

بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي بموسم رمضان المبارك أكثر من 30 مليون مصل بحسب إعلان وزارة الحج والعمرة بواقع مليون مصل في اليوم الواحد، في المقابل ترتكز خطط الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إدارة الأصول والمرافق وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، وإثراء تجربة ضيف الرحمن بإضافة خدمات جديدة في الحرمين الشريفين، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة على المستويات كافة، والقطاعات الأمنية وقطاع السلامة والقطاعات الطبية وقطاع الحج والعمرة ومراكز الأداء الحكومي والمنظومات الدينية والقطاع البلدي والقطاع غير الربحي؛ بهدف تقديم تجربة متكاملة للمعتمرين والمصلين.

خدمات تم العمل عليها خلال الفترة الماضية

استبدال السلالم الكهربائية

إنشاء دورات مياه بالساحة الغربية

تحسين وتطوير زيارة الروضة الشريفة

تظليل المنطقة في سطح التوسعة السعودية الثانية

تطوير منظومة اللوحات الإرشادية المؤقتة

تغيير جميع سجاد المسجد النبوي

تحديث نظام الصوتيات

زيادة أعداد المراقبين الميدانين

تحسين تجربة كبار السن

تشغيل مراكز الخدمات الشاملة

تطوير الزي الموحد للعاملين

استبدال إنارة المسجد النبوي

إنشاء مخيمات للمعتكفين