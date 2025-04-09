شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. أطباء مركز القلب ينقذون رضيع سوداني من ضيق بالصمام الرئوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي متخصص في قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، حياة مولود سوداني لم يتجاوز عمره خمسة أيام، ويزن 3.2 كيلوغرام، بعد أن نُقل في حالة حرجة إثر معاناته من تضيق شديد في الصمام الرئوي.



سرعة التعامل مع الحالة

وأوضح التجمع أن المولود تم تحويله بشكل عاجل من مستشفى الرس العام إلى المركز، حيث خضع لفحوصات متقدمة كشفت عن ضرورة إجراء تدخل فوري، وبفضل الله، نجح الفريق الطبي في إجراء عملية قسطرة قلبية لتوسيع الصمام الرئوي باستخدام البالون، تكللت بالنجاح واستقرت حالة الطفل بعد العملية.

إنجازات طبية متواصلة

وأشار التجمع ان هذه تأتي الحالة ضمن سلسلة من الإنجازات الطبية التي يواصل مركز الأمير سلطان تحقيقها، إذ شهد الربع الأول من عام 2025 إجراء أكثر من 70 عملية قسطرة قلبية للأطفال تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

الجدير بالذكر أن المركز يُعد من بين أبرز المراكز التخصصية في المملكة في مجالات طب وجراحة القلب للأطفال والبالغين، ويواصل ريادته في تقديم خدمات طبية متقدمة، تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الحياة.