شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير ـ بمشيئة الله ـ إلى احتمال هطول أمطار رعدية حتى السبت، على الأجزاء الشرقية من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة.

وتمتد لتشمل منطقتي حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقتي الرياض والشرقية.

حالة الطقس وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، في حين لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.