شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذّر من تقلبات جوية: رياح وغبار وأمطار رعدية من الخميس إلى السبت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته للأحوال الجوية في عدة مناطق بالمملكة خلال الفترة من يوم الخميس حتى السبت.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، مما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة، خاصة في تبوك والحدود الشمالية.

كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على الأجزاء الشرقية من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وقد تمتد لتشمل منطقتي حائل والقصيم، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والغربية من منطقتي الرياض والشرقية، هذه الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، يُتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الغربية، مما قد يؤثر على الملاحة البحرية.

ينصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين بمتابعة تحديثات الطقس وأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتأثرة بالرياح النشطة والأمطار الرعدية.

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