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‎الباقات الأساسية التي توفرها منصة نسك

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الرياض - علي القحطاني - أتاحت منصة نسك الحج باقات متعددة للحجاج لضمان تجربة دينية سلسة، وسط تشديد بأهمية التعامل مع القنوات الرسمية.

وتقدم المنصة لحجاج أكثر من 50 دولة باقات تُسهِّل لهم الاختيار من حيث جودة الخدمة والأسعار، كما أنها تتيح 6 باقات على غرار باقة “الأساسية مع الانتقال”، إذ تلبي احتياجات الحجاج الذين يبحثون عن إقامة ممتدة تصل لـ 14 يوماً، فيما توفر فنادق بفئة 4 نجوم أو 3 حتى.

وتشمل باقات منصة نسك الحج “الباقة المتميزة” إذ تتيح الراحة والسهولة في الانتقال، طبقاً لـ”المنصة” والإقامة في فنادق فئة 4 إلى 3 نجوم بأسعار مناسبة.

وتتيح في الوقت ذاته فئة “الأساسية” الخدمات اللازمة لتوفير تجربة الحج متكاملة بأسعار مناسبة بمدة سكن تصل لـ 14 يوماً في فئة فنادق 3 نجوم.

كما توفر فئة المتميزة للحجاج الإقامة مدة 10 أيام في فنادق 4 نجوم، أما الرفاهية فإنها تمنح الحاج السكن في فندق بـ 5 نجوم مدة 10 أيام، من أجل تلبية احتياجات ضيوف الرحمن المتنوِّعة وتعزّيِز تجربتهم على جميع المستويات.

وأكدت السلطات أهمية الحصول على تأشيرة الحج الرسمية من الجهات المعنية في المملكة، محذّرة من التعامل مع الحملات الوهمية أو غير المعتمدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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