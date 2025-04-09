شكرا لمتابعة خبر عن أدبي جدة يقيم حفل معايدة وأمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء أمس حفله السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك واليوم العالمي للشعر بحضور عدد كبير من الأدباء والمفكرين والشعراء والإعلاميين.

كما أقام منتدى عبقر الشعري أمسية شعرية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للشعر شارك فيها كوكبة من الشعراء والشاعرات العرب يمثلون مدارس شعرية متنوعة .

وتأتي هذه الاحتفالية بهدف دعم التنوع الشعري والحركة الشعرية، وإحياء العلاقة بين الشعر والفنون الأدبية الأخرى، إيماناً بأهمية الشعر ودوره في تنوير المجتمع كما صاحب الأمسية الشعرية معرض تشكيلي مصغر للجنة الفنون البصرية بالنادي إشراف الأستاذ خير الله زربان وكذلك معرض مصغر للكتاب كما وقع عدد من الشعراء كتبهم وقدموها هدايا للحاضرين .

وقد استهل الأمسية المشرف على منتدى عبقر الشعري الأستاذ عبدالعزيز الشريف الذي رحّب بالحضور وقدّم لهم تحيات وتقدير رئيس النادي البروفيسور عبدالله بن عويقل السلمي الذي يتواجد خارج المنطقة ،كما قدم شكره وتقديره للحضور المميز مثمناً لهم دعمهم للشعر والشعراء .

بعد ذلك تحدث الأديب القاص محمد علي قدس مشيداً بدور نادي جدة الأدبي واستمراره في إقامة المناسبات والملتقات كما شكر رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله السلمي وفريق العمل لمايقدمونه للنادي

وأشاد بمنتدى عبقر الشعري الذي أصبح منبراً للشعراء ومنارة للشعر .

وبدأت الأمسية الشعرية والتي ادارها الإعلامي الأستاذ علي أحمد الزبيدي بمشاركة عدد كبير من الشعراء بقصائد تغنوا فيها بالشعر ومن أبرز المشاركين كل من:

– د.يحيى الزبيدي

– ⁠د. جمال المصري

– ⁠د. إلهامي درويش

– ⁠د. زاهد القرشي

– ⁠موسى الحكمي

– ⁠عامر الجفالي

– ⁠سيف المرواني

– ⁠سعود بوقري

– ⁠علي السُعلي

– ⁠تركي العتيبي

– ⁠حمد جويبر

– ⁠د. منى الغامدي

– ⁠صباح فارسي ⁠

– ⁠الطيب برير

– ⁠عبدلله ناجي

– ⁠محمد سيدي

– ⁠محمد عمر فلاتة

– ⁠عبدالهادي الشهري

– ⁠عبدالله بيلا

– ⁠⁠محمد خضر الشريف

– ⁠محمد الطلحي

– ⁠نادية المالكي

– ⁠فايز الأسمري

– ⁠عامر زرده

– ⁠أشواق مباركي

وفي ختام الأمسية وقّع الشعراء الأستاذ سيف المرواني والأستاذة صباح فارسي نسخاً من دواوينهم المهداة لمحبي الشعر .