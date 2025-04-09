شكرا لقرائتكم خبر عن صور| لدعم الإنتاج الزراعي في الأحساء.. إطلاق مبادرات تخدم 800 مزارع بأحدث التقنيات والان نبدء بالتفاصيل

جهود وإرشادات الجمعية

أهم النصائح للمزارعين

الدمام - شريف احمد - أكدت الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الأحساء سعيها المستمر لتقديم أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، بهدف دعم ما يقارب 800 مزارع في المنطقة، ورفع جودة المحاصيل وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي. جاء ذلك خلال الملتقى الزراعي الذي نظمه المركز الوطني للنخيل والتمور بالأحساء مؤخراً.وأوضح المهندس محمد حسن، ممثل الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء، أن الجمعية تضع ضمن أولوياتها توفير شتلات تتميز بجودة عالية للمزارعين، مع تحديد دقيق لفترات توفر الشتلات الموسمية بما يتوافق مع الجدول الزراعي المعتمد.وأضاف أن الجمعية تقدم أيضاً إرشادات تفصيلية حول مواعيد الزراعة المثلى، وعمليات الخف والتكييس الضرورية للنخيل، بالإضافة إلى تحديد العناصر الغذائية المناسبة لمختلف المحاصيل لضمان نموها السليم.وأشار إلى أن الجمعية تتعاون بشكل وثيق مع شركات معتمدة من قبل وزارة التجارة لضمان توفير مبيدات حشرية وفطرية فعالة وذات جودة عالية للمزارعين.كما تعمل على إتاحة أنواع موثوقة من الأسمدة، بما في ذلك منتجات بلجيكية وألمانية معروفة بكفاءتها، مع الحرص على تحديد أوقات الاستخدام الأمثل لكل منتج لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الحقول.وشدد على الدور المحوري للإرشاد الزراعي الذي تقدمه الجمعية، مؤكداً على أهمية توجيه المزارعين حول المواعيد الدقيقة لاستخدام المبيدات، وتوقيت تكييس عذوق النخيل، بالإضافة إلى مواعيد زراعة المحاصيل الهامة في المنطقة مثل البرسيم، والأرز الحساوي، والبامية، والليمون.كما تتضمن الإرشادات معلومات حول المسافات الزراعية المناسبة بين الشتلات ومتطلبات التسميد المختلفة بناءً على نوع الزراعة، سواء كانت داخل البيوت المحمية أو في الحقول المفتوحة.وأكد أن الجمعية تحرص على تقديم استشارات زراعية متخصصة ومجانية لجميع المزارعين، مع إتاحة الرد على استفساراتهم عبر رقم التواصل الخاص بالجمعية أو من خلال المعرض الزراعي التابع لها.وأكد على أن الهدف الأسمى للجمعية هو تمكين المزارع في الأحساء من تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المتاحة، بما يساهم في تحقيق إنتاج وفير يتميز بالجودة العالية، مع الالتزام بالمحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.