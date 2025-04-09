وشددت على أن "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي و"تطبيق نسك" هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مؤكدة أن أي معلومات أو عروض صادرة عبر القنوات غير الرسمية تُعد مضللة، ولا تمثل الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، داعية الجميع إلى تحري الدقة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو عروض الحج الوهمية.
وأتاحت الوزارة استقبال أي استفسارات أو بلاغات بعدة لغات على مدار الساعة (7/24) عبر مركز "العناية بضيوف الرحمن" على الرقم الموحد: 1966 (من داخل المملكة)، والرقم الدولي: +966920002814 (من خارج المملكة)، وعلى البريد الإلكتروني carehaj.gov.sa، حرصًا من الوزارة على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل أداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من التعامل مع قنوات غير رسمية لأداء الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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