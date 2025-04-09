شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ خالد الجليل: المملكة ضربت أروع الأمثلة في محاربة الفساد وترسيخ النزاهة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ خالد الجليل، المتحدث باسم رئاسة الإفتاء، أن الرئاسة تبذل جهودًا متواصلة في توعية المجتمع حول خطورة الفساد، من خلال إصدار فتاوى وبيانات شرعية تُبيّن الحكم الإسلامي في قضايا مثل الرشوة، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالمال العام.

وأوضح الشيخ الجليل خلال مداخلته عبر قناة “الإخبارية”، أن هذه المبادرات تهدف إلى رفع الوعي الديني لدى الأفراد، والتأكيد على ضرورة تجنب هذه الممارسات، مشيدًا بكتاب الإفتاء الأخير بعنوان “خطر جريمة الرشوة على الفرد وعلى مقدرات الوطن ومكتسباته”.

كما أشار إلى أن الرئاسة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تنظيم ندوات علمية ومحاضرات توعوية تتناول مفاهيم النزاهة والأمانة والعدالة، مع ربطها بالتعاليم الإسلامية.

وتشارك الإفتاء في الخطط الوطنية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تعاونها مع الجهات المختصة، وتوظيف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لتأكيد تحريم الفساد بجميع أشكاله، وتسليط الضوء على أهمية الأمانة والمسؤولية في العمل العام والخاص.

وأضاف أن المملكة ضربت أروع الأمثلة التي يُحتذى بها في مواجهة الفساد الإداري والمالي، ونجحت في ترسيخ معايير الكفاءة والنزاهة، بدعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ .