شكرا لمتابعة خبر عن كيف تضمن وظيفة خلال 90 يومًا؟ نصائح ذهبية من مستشار موارد بشرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مستشار الموارد البشرية، ناصر الواصلي، أهمية اختيار استراتيجية فعالة في البحث عن الوظيفة لضمان النجاح في الحصول عليها.

وأوضح الواصلي خلال استضافته عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الشخص الذي يبحث بشكل عشوائي لن يحصل على الوظيفة بسهولة، بينما الشخص الذي يركّز على عرض قدراته وكيفية مساهمتها في تحقيق أهداف الجهة المستهدفة هو الذي سيحصل على الوظيفة في غضون 90 يومًا.

كما أشار إلى أن الباحث عن الوظيف يختلف عن الشخص أهل للوظيفة، موضحًا أن الأخير يكتب في سيرته الذاتية أنه يمتلك المهارات التي تسهم في تطوير العمل داخل المؤسسة.

وأضاف أن تكتيك الـ 90 يوم يشمل حضور الفعاليات والملتقيات المتنوعة التي تجمع عدداً كبيراً من الجهات، حيث تعتبر شهور مثل رمضان من أفضل الفترات التي يمكن استغلالها للبحث.

ونصح الواصلي بالتواصل مع الأشخاص الملتزمين، حيث يساعدون في تسهيل عملية الحصول على الوظيفة، مؤكدًا على أهمية زيارة المنشآت التي يرغب الشخص في العمل بها خلال فترة الظهيرة، خاصة في نهاية الشهر بعد نزول الرواتب، حيث تكون الفرص أكبر في الحصول على اهتمام الشركات.