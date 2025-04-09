شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحول منزل عائلته القديم إلى كنز تراثي في ⁧‫جازان‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حول مواطن منزل عائلته القديم إلى كنز تراثي ليصبح مزار سياحي في ⁧‫جازان‬⁩.

وأعاد المواطن سليمان المخشمي تهيئة منزل عائلته القديم وحاول أن يجمع العديد من المقتنيات القديمة التي كانت لوالديه وأجداده.

وأشار المخشمي إلى أن فكرة المنزل جاءت عندما حاول ترميمه لإعاده ذكريات الماضي بعد وفاة والده وذلك من أجل تعريف الجيل الجديد بالتراث وما كان يواجهه الأجداد قديما من صعوبات وما نحن فيه الآن من خير ونعم.