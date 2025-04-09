شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الكورنيش الفرعي استعدادًا لـ فورمولا 1 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوهت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء عن بدء المرحلة الثانية من إغلاق طريق الكورنيش الفرعي والطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لإقامة سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، المقرر عقده من 9 إلى 22 أبريل.

وتعمل الجهات المعنية على تنظيم الحركة المرورية وضمان سلاسة التنقل خلال فترة الفعالية.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الرياضة عن بدء المرحلة الثانية من إغلاق طريق الكورنيش الفرعي والطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة، بمناسبة إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 من تاريخ 9 أبريل إلى 22 أبريل 2025م”.