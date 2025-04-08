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المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية

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المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المهلة المتبقية للاستفادة من مبادرة تخفيض (50%) من قيمة المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م، تنتهي خلال (10) أيام، قبل أن تعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية بعد انتهاء المهلة بتاريخ 18/ 4/ 2025 م.

وبينت أن الاستفادة من التخفيض يكون عبر سداد كامل المخالفات دفعة واحدة أو سداد كل مخالفة على حدة.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى سرعة السداد عبر القنوات الرسمية، والالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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