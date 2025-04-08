شكرا لمتابعة خبر عن الحج تحذر من التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج يكون من خلال الحصول على “تأشيرة حج” صادرة من الجهات المعنية في المملكة، وبالتنسيق مع مكاتب شؤون الحج في 80 دولة أو عبر منصة “نسك حج” المخصصة للحجاج القادمين من أكثر من 126 دولة، التي يُتاح فيها الحجز المباشر عبر المنصة.

وشددت على أن “المسار الإلكتروني” في موقع الوزارة الرسمي (هنا) و”تطبيق نسك” هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مؤكدة أن أي معلومات أو عروض صادرة عبر القنوات غير الرسمية تُعد مضللة، ولا تمثل الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، داعية الجميع إلى تحري الدقة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو عروض الحج الوهمية.

وأتاحت الوزارة استقبال أي استفسارات أو بلاغات بعدة لغات على مدار الساعة (7/24) عبر مركز “العناية بضيوف الرحمن” على الرقم الموحد: 1966 (من داخل المملكة)، والرقم الدولي: +966920002814 (من خارج المملكة)، وعلى البريد الإلكتروني [email protected]، حرصًا من الوزارة على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل أداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.