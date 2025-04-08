شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون العسكري مع نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي.

واستُعرض خلال الاتصال تطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

