شكرا لقرائتكم خبر عن "ملتقى الأمن والسلامة".. طلاب جدة يتعرّفون على المعلومات الأرصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم المركز الوطني للأرصاد في جدة، اليوم الثلاثاء، معرضًا توعويًا ضمن فعاليات ملتقى الأمن والسلامة والمرافق، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم لتعزيز الوعي بمعلومات الطقس والمناخ.



واطّلع طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بجدة خلال زيارتهم للمعرض على الأركان التفاعلية والتوعوية لجناح المركز، والتي ركّزت على أهمية المعلومات الأرصادية في سلامة الأرواح والممتلكات، والتعامل السليم مع الظواهر الجوية، من خلال محتوى علمي مبسّط ووسائط بصرية حديثة.



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أنشطة ميدانية



كما شملت الفعاليات التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز، وطرق الاستفادة منها، إلى جانب أنشطة توعوية ميدانية، وأركان تعليمية تهدف إلى بناء وعي مبكر لدى النشء بأهمية الطقس والمناخ في الحياة اليومية.



وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المركز في التوعية المجتمعية، ودعم قطاع التعليم بمبادرات نوعية تسهم في رفع الوعي الأرصادي، تحقيقًا لمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.