شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح على الباحة وعوالق ترابية على تبوك والان نبدء بالتفاصيل

عوالق ترابية على منطقة تبوك

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم الثلاثاء، من عوالق ترابية، على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كلم.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.‏