شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الربيع 19 يومًا والحج 57 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن المدة المتبقية على عيد الأضحى وفصل الربيع.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:

“بقي على الذراعين 7 أيام، وعلى الثريا 33 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 51 يومًا، وعلى الحج 57 يومًا، بينما بقي على فصل الصيف 73 يومًا.”

وأضاف:” بقي على التويبع 72 يومًا، وعلى إجازة الصيف 78 يومًا، وعلى نهاية السنة الهجرية 78 يومًا، وعلى الجوزاء 85 يومًا، والمرزم 111 يومًا، والكليبين 124 يومًا، وسهيل 137 يومًا، ونهاية السنة الميلادية 268 يومًا.”

اقرأ أيضًا :