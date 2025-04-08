شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين النجف والمدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة تعزز الروابط الاقتصادية بين المملكة والعراق، دشّن مطار النجف خطًا جويًا جديدًا يتضمن رحلات مباشرة بين النجف والمدينة المنورة.

ويسهم هذا الخط في تسهيل تنقل الحجاج والمعتمرين، كما يعزز الحركة الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، قال المعتمر العراقي أحمد القيسي، في تقرير نشرته قناة “الإخبارية” حول انطلاق أول رحلة بين المدينتين:”إن الخط الجوي بين النجف والمدينة يختصر الوقت والمسافة والتكاليف، ويوفر الراحة للمسافرين.”

وأكدت وزارة النقل العراقية أن الخط الجديد يشمل ثلاث رحلات أسبوعيًا باستخدام طائرات حديثة، وقد جاء إطلاقه بعد توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى الديار المقدسة، لا سيما في مواسم الحج والعمرة.