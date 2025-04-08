استنفار بلدي لمواجهة الأمطار بـ7 مناطق

استفرت أمانات 7 مناطق لمواجهة الحالة المطرية، وذلك فور صدور التنبيهات الرسمية من الجهات المختصة، إذ كثفت فرق العمل الميدانية وجهزت المعدات اللازمة لضمان سرعة التعامل مع أي آثار قد تنتج عن تساقط الأمطار، في الوقت الذي سجلت 62 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطار على مناطق «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وتبوك، وحائل، والباحة».

الطائف والعلا

وسجلت منطقة حائل أعلى كمية هطول أمطار بـ21.2 ملم في موقق، بينما سجلت محافظة حائل 20.6 ملم، وطريق الملك عبدالله 19.8 ملم، وعقدة بحائل 18.3 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد سجّلت منطقة مكة المكرمة 10.4 ملم في متنزه الهدا بالطائف، و6.6 ملم في الطائف، إضافة إلى 6.2 ملم في كلٍ من طريق الهدا الدائري، والهدا، ووادي وج في الطائف، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 8 ملم في مطار العلا، و7.9 ملم في العشاش بخيبر، و3.8 ملم في الصلصلة بخيبر، و3.2 ملم في المندسة بالمدينة.

عقلة الصقور

وفي منطقة القصيم، أوضح التقرير أن رياض الخبراء سجّلت 5.5 ملم، والبكيرية 4.5 ملم، وشري ببريدة 4 ملم، وعقلة الصقور 3.2 ملم، فيما بلغت كمية الأمطار بمنطقة عسير 2.2 ملم في الرس ببيشة، و1 ملم في الصبيخة بطريب، كما سجلت منطقة تبوك 1.6 بالديسة في ضباء، ومنطقة الباحة 0.8 ملم في قلوة.

كميات للأمطار بالـ«ملم»

- الطائف

10.4 متنزه الهدا

6.2 طريق الهدا ووادي وج

- المدينة المنورة

8 مطار العلا

7.9 خيبر

- القصيم

5.5 رياض الخبراء

4.5 البكيرية

- عسير

2.2 الرس ببيشة

1.0 الصبيخة بطريب

- تبوك

1.6 ضباء