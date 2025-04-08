شكرا لمتابعة خبر عن السند يوضح حكم قطع صيام الست من شوال لقضاء ما مضى من رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالرحمن السند حكم قطع صيام الست من شوال لقضاء ما مضى من رمضان .

وأجاب السند على سؤال سيدة أفادت بأنها صامت ثلاث أيام من شوال ثم تذكرت بأن عليها يوم قضاء من رمضان فقررت صيامه في اليوم الرابع ثم أكملت بعده صيام باقي الست أيام ليؤكد السند بأن صيامها صحيح.‏

وقال السند:” فعلها صحيح لأنها صامت الثلاث أيام الأولى ونسيت أن عليها قضاء يوم ثم تذكرت فقضت هذا اليوم ثم استكملت صيام الست من شوال ففعلها صحيح ولا قضاء عليها لما قد صامت “٠