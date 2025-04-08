شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتحدى العمالة الأجنبية ويتفوق في إصلاح المكيفات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشاب عبدالرحمن حمزي، فني تكييف، أن إلهامه للانخراط في هذا المجال جاء من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قدرات الشباب السعودي كان المحفز لدخول عالم إصلاح التكييفات.

وأوضح حمزي خلال مداخلته عبر قناة”روتانا خليجية”، أن دخول السعودي لهذا القطاع، الذي كان حكرًا على العمالة الأجنبية، يأتي في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى لتأهيل الشباب ودعمهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل.

كما أضاف أنه درس إصلاح أجهزة التكييف وأصبح مهنته المفضلة، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يشهد نموًا متزايدًا في هذا القطاع، لكنه شدد على أهمية العزيمة والإصرار لدى الشباب لتحقيق النجاح في أي مجال.

كما قدم حمزي نصائح حول مشاكل المكيفات في الصيف، حيث أكد أن غالبية الأعطال تعود إلى تراكم الثلج على الفريون، مما قد يؤدي إلى انفجار الكمبروسر، بالإضافة إلى انسداد الفلاتر أو المشاكل في الوحدة الداخلية، مؤكدًا أن الصيانة الدورية للمكيفات تساهم في الحفاظ على كفاءتها لفترات طويلة.

5