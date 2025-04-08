شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: ارتفاع متوسط الأعمار في المملكة إلى 78 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة عن زيادة في متوسط العمر المتوقع للسعوديين من 74 عامًا في عام 2016 إلى 78 عامًا في العام المنصرم، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعود إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، في إطار برنامج تحول القطاع الصحي الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أن النظام الصحي كثف من المبادرات النوعية والحملات التوعوية لتعزيز الأنماط والسلوكيات الصحية، من بينها نشر ثقافة المشي والتشجيع على ممارسة الأنشطة الصحية اليومية.

هذه الجهود ساهمت في تحسين مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة، مما يمهد الطريق لتحقيق الهدف الاستراتيجي لرفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا بحلول 2030.

كما أشارت الوزارة إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية أسهم في تنفيذ إصلاحات صحية وغذائية، مثل إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة، وتقليل نسبة الملح في الأطعمة، بالإضافة إلى إلزامية الإفصاح عن السعرات الحرارية في المنتجات الغذائية والمطاعم، مما ساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل الأمراض المزمنة.

ومن جانبها، تواصل الصحة تعزيز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية عالية الجودة، مع التركيز على برامج التوعية والفحص المبكر للأمراض والأورام، بهدف رفع متوسط العمر المتوقع وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، وبالتالي تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.